Футбол
Сантьяго Солари: «На Винисиусе был явный пенальти»
Сантьяго Солари: «На Винисиусе был явный пенальти»Спорт-Экспрессвчера в 15:47
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|3′
Вильян Жозе
|36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
|40′
Марсело
|52′
Каземиро
Иско
|57′
Лукас Васкес Иглесиас
|61′
|69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
|73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
|75′
Марсело
Серхио Регилон
|77′
Тони Кроос
Дани Себальос
|80′
|83′
Рубен Пардо
|84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|88%
|Процент точных передач
|81%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|8
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
22
Иско
24
Себальос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
6
Морено
5
Субельдия
14
Пардо
4
Ильярраменди
17
Сурутуса
11
Янузай
12
Жозе
10
Ойарсабаль
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Потом был этот странный момент. На Винисиусе был явный пенальти. После удаления Васкеса мы продолжили бороться, что очень важно.
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
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Сантьяго Солари: «Реал» должен был брать три очка в матче с «Реалом Сосьедад»
Sportbox.RUвчера в 18:38
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