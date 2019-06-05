Сантуш: сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге нацийЧемпионат вчера в 20:20

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала португальцы сыграют сегодня, 5 июня, со сборной Швейцарии.

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Технологии В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта Центр НТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» при поддержке Сбербанка России и аналитического центра при правительстве России создал аналитический отчет – «Альманах по развитию искусственного интеллекта в России и мире» – это первый номер из серии аналитических материалов по отрасли ИИ.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

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Политика Матвиенко назвала сроки принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ Решение о возобновлении участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет принято до середины июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Авто Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

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Технологии Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках» Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».

Политика Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50% На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.

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Армия и оружие Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ "Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

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Общество Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для своих сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.