Футбол
Сантуш: сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге нацийЧемпионат вчера в 20:20
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала португальцы сыграют сегодня, 5 июня, со сборной Швейцарии.
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