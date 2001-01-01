Футбол

Сантуш: «Сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге наций»Евро-футбол.ру вчера в 01:09

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
2 фото
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча с командой Швейцарии в 1/2 финала Лиги наций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Косово всего в двух матчах от Евро-2020. Все, что надо знать о Лиге Наций: деньги, рейтинги, формат

Матч ТВвчера в 06:27

Сантуш: «Сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге наций»

Евро-футбол.рувчера в 01:09

Сантуш: «Сборная Швейцарии доставит нам немало трудностей»

Soccer.ru04 июня в 22:26

Тренер Швейцарии: сборная Португалии — явный фаворит Лиги наций

Чемпионат04 июня в 20:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Шоу-бизнес

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Назарбаев назвал причину ухода с поста президента

Обновлено в 02:28
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Кино

Джулия Робертс рассказала о трагичном финале фильма «Красотка»

Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в романтической киноленте «Красотка», сообщила о том, что в изначальном сценарии финал был достаточно трагичным.
Обновлено в 00:00
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Эксперты раскрыли тайну ускоренного похудения всего за 7 дней

Эксперты раскрыли тактику, которая позволит похудеть в ускоренном режиме за 7 дней. Речь идет о кардиотренировках и правильном питании.
Обновлено вчера в 05:12
Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе

Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Энергетика

«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК

Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

СМИ узнали о военных ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

Некоторые документы свидетельствуют о присутствии 170 российских зенитчиков на границе с Украиной в Ростовской области в момент, когда был сбит малайзийский Boeing 777.
Обновлено в 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лига Наций
Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года в Лигу Наций входило максимальное количество государств - 58. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное