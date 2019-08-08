"Пюник" не смог ничего поделать с атакой "Вулверхэмптона", проиграв дома английскому клубу со счётом 0:4 в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ключевым стал отрезок с 29 по 46 минуты, когда коллектив Александра Тарханова пропустил трижды.

«Пюник» Тарханова пропустил дома четыре мяча от «Вулверхэмптона»

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.

Экономика Всероссийский День льняного поля примет Тверская область Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здоровье Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова объяснила, что некоторым людям употребление даже одного кусочка сыра грозит проблемами с пищеварением, например, вздутием живота.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Единоборства Харрисон назвала себя лучшим бойцом, чем Нурмагомедов Боец Professional Fighters League (PFL) Кайла Харрисон заявила, что является более совершенным бойцом, чем чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Наука Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Происшествия Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины Трехо не растерялся и подлез к машине, чтобы вытащить ребенка.

Футбол «Мариуполь» сыграл вничью с «АЗ Алкмар», ПСВ победил «Хёугесунн» Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы норвежский «Хёугесунн» принимал ПСВ.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Политика Сальвини призвал премьера Италии провести внеочередные выборы Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини указал итальянскому премьеру Джузеппе Конте, что необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в стране в связи с отсутствием парламентского большинства.

Политика Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

ЖКХ Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».

Политика Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".

Наука Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).