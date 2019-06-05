Санту может сменить Сарри у руля «Челси»Евро-футбол.ру 06:33

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может сменить место работы этим летом. По данным Guardian, португальский тренер попал в сферу интересов лондонского "Челси", подыскивающего замену Маурицио Сарри. Итальянец близок к уходу в туринский "Ювентус" на аналогичную должность.

Санту может сменить Сарри у руля «Челси»

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