Футбол
Матч ТВСантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram
Ранее агент Сантоса сообщил, что игрок близок к переходу в московский клуб. По информации СМИ, армейцы возьмут 20-летнего хавбека в аренду до декабря за 200 тысяч евро, а затем получат право выкупа игрока.
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Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие
Ополченцы с Донбасса перекроят криминальный мир России
Тысячи боевиков Тысячи ополченцев с Донбасса в этом году могут перебраться в центральные регионы России, прогнозирует в разговоре с "URA.RU" адвокат, писатель, автор книги "Замурованные" Иван Миронов.
URA.Ru 04:35
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29
Происшествия
В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек
Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек – пилот и пять пассажиров.
РИА Новости 03:47
Единоборства
Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей
Главным боем на арене «О2» стал поединок в легком весе между Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Bookmaker-ratings.ru 01:37
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Авто
Для пикапа Ram 1500 доступна версия Night Edition
Ram 1500 Night Edition может похвастаться аналогичным уровнем «черноты», но для этой специальной версии модели, изменения экстерьера выглядят несколько скоромнее.
CarsWeek.ru 05:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Футбол
Ареола прошёл медосмотр для перехода в «Реал»
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола прошёл медицинское обследование перед переходом в мадридский «Реал», сообщает RMC Sport.
Чемпионат 07:18
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения
В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Политика
В Вашингтоне обдумывают санкции против РФ из-за «Северного потока-2»
В Вашингтоне всерьёз обдумывают новый пакет санкций против России из-за строительства газопровода „Северный поток-2“, — заявил министр энергетики США Рик Перри.
Южный Федеральный вчера в 21:34
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Происшествия
Двое детей выпали из окон в Петербурге
В последний день лета в Петербурге два мальчика — на севере и юге города — выпали из окон.
МР7.ру 04:36
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Армия и оружие
Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05