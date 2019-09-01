Футбол

Матч ТВМатч ТВСантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

Ранее агент Сантоса сообщил, что игрок близок к переходу в московский клуб. По информации СМИ, армейцы возьмут 20-летнего хавбека в аренду до декабря за 200 тысяч евро, а затем получат право выкупа игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лукас Сантос попрощался с «Васко Да Гама» перед переходом в ЦСКА

Sport24.ru04:49

«Спасибо, «Васку», люблю тебя!». Сантос попрощался с бразильским клубом и уже подписался в Instagram на ЦСКА

Спорт-Экспресс04:35

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

Sportbox.RU04:42

Потенциальный новичок ЦСКА Лукас Сантос попрощался с одноклубниками

Советский спорт04:31

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

Матч ТВ04:42

Лукас Сантос подписался на ЦСКА в инстаграме и попрощался с болельщиками «Васко»

Sports.ru04:38

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на страницу ЦСКА в «Инстаграме»

Чемпионат04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
Политика

В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию

В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:53
Футбол

Берише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину

Sport.ru 02:00
Общество

Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Единоборства

Поветкин победил Фьюри по очкам

Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия

Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Армия и оружие

Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Происшествия

Сироткин отреагировал на смерть Юбера

RT на русском вчера в 15:51
Гаджеты

Преемник Honor Play выйдет под названием Honor Play 3

В китайской социальной сети появилась фотография, на которой якобы показана упаковка смартфона Honor Play 3.
iXBT.com 04:10
Происшествия

В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия

Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым

Интерфакс вчера в 21:15
Политика

КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Технологии

В ИРНИТУ совершенствуют пропускную систему и устанавливают современные турникеты

В отличие от старых, работавших на ременной передаче металлических проходов, новые турникеты основаны на электромеханической реверсной системе.
Байкал24 вчера в 22:35
Экономика

Стало известно, сколько россиян берут кредит на сборы детей в школу

Каждый десятый клиент микрофинансовых организаций оформляет кредит на сборы детей к школе.
Мойка78 вчера в 23:57
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости 03:53
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ у линии соприкосновения

Известия 04:27
Происшествия

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс вчера в 12:50
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика

Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну

Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Политика

Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины

Депутаты Верховной рады избрали нового премьер-министра Украины.
iReactor 29 августа в 11:00
Происшествия

Момент убийства одесского стрелка сняли на видео

Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика

США ввели очередную серию пошлин на китайские товары

Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.
Интерфакс 03:54
Шоу-бизнес

Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Футбол

23-летняя футболистка подмосковной команды скончалась от остановки сердца

РИА Новости 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное