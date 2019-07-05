Футбол
Сантос определился с игровым номером в «Зените»Sportbox.RU 12:56
Новый игрок петербургского «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в команде.
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Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился
Спорт день за днем13:44
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Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.
Обновлено в 14:40
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Учитель, отпаривший воронежского школьника утюгом, отделался штрафом
Напоследок учитель ударил его по голове гладильной доской.
Обновлено в 12:21
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Кино
Пореченков заявил о необходимости снимать кино про звезд спорта
Известный российский актер Михаил Пореченков рассказал о том, кто из советских и российских спортсменов мог бы стать главным героем биографического художественного фильма.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича
Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре ведёт переговоры в Лондоне с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 15:03
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший премьер-министр Италии, председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони опубликовал на своей странице в фейсбуке пост о том, как прошла ночная встреча 4 июля с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту.
Обновлено в 12:41
Политика
Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Авто
Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ
Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы
Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Смартфон Motorola P50 представлен официально
Обновлено в 09:27
Финансы
Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве
Певца Юрия Шатунова госпитализировали в столичную клинику и прооперировали.
Обновлено в 03:32
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский снова поехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57