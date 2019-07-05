Футбол

Сантос определился с игровым номером в «Зените»Sportbox.RU 12:56

Новый игрок петербургского «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в команде.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером

Sport24.ru14:11

Сантос будет выступать под 3-м номером в «Зените»

Спорт-Экспресс12:36

Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Зенита» Сантос

Евро-футбол.ру13:05

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Чемпионат13:01

Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Матч ТВ12:56

Дуглас Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул 10-й

Sports.ru12:42

Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился

Спорт день за днем13:44
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Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Происшествия

В Черном море перевернулся катер, есть погибшие

В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.
Обновлено в 14:40
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика

Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина

Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Общество

Похожее на ондатру животное заметили в сквере у Третьяковской галереи

Обновлено в 13:43
Происшествия

Учитель, отпаривший воронежского школьника утюгом, отделался штрафом

Напоследок учитель ударил его по голове гладильной доской.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено в 13:58
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Обновлено в 10:11
Происшествия

В детском лагере в Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллеза

Обновлено в 12:20
Кино

Пореченков заявил о необходимости снимать кино про звезд спорта

Известный российский актер Михаил Пореченков рассказал о том, кто из советских и российских спортсменов мог бы стать главным героем биографического художественного фильма.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре ведёт переговоры в Лондоне с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 15:03
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший премьер-министр Италии, председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони опубликовал на своей странице в фейсбуке пост о том, как прошла ночная встреча 4 июля с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту.
Обновлено в 12:41
Политика

Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Авто

Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ

Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы

Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Гаджеты

Смартфон Motorola P50 представлен официально

Обновлено в 09:27
Финансы

Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России

Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве

Певца Юрия Шатунова госпитализировали в столичную клинику и прооперировали.
Обновлено в 03:32
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский снова поехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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