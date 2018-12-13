Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
Спорт-Экспресс
16:15

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли. 58-летний специалист подпишет контракт на выходных, а к исполнению обязанностей приступит в начале 2019 года. Пресс-служба "Сантоса" в Твиттере устроила целое шоу с объявлением имени главного тренера.
Спорт-Экспресс16:15

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«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

Спорт-Экспресс16:15

«Сантос» анонсировал назначение Сампаоли на пост главного тренера

Чемпионат14:38

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Матч ТВ14:32

Сампаоли возглавит «Сантос»

Soccer.ru12:31

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли на пост главного тренера. Он начнет работу в 2019 году

Sports.ru11:31

Сампаоли возглавит «Сантос»

Sport24.ru11:08

Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос»

Бомбардир.ру11:00
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"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
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Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
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Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

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Азар может стать игроком «Баварии»

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Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
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Аргентинский тренер
Аргентинский футбольный тренер, наиболее известный по работе с клубом «Севилья» и сборной Чили. В настоящее время без клуба. Профессор физического воспитания Института имени бригадного генерала Эстанислао Лопеса в Санта-Фе.
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Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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