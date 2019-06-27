Футбол
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу ЭрнаниЧемпионат 08:02
«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани. Как сообщает A Tribuna, руководство бразильской команды уже контактирует по этому поводу с представителями футболиста петербургского клуба.
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