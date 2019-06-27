«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу ЭрнаниЧемпионат 08:02

«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани. Как сообщает A Tribuna, руководство бразильской команды уже контактирует по этому поводу с представителями футболиста петербургского клуба.

Спорт день за днем

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

Спорт день за днем

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Политика ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Политика Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».

Экономика В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем В Шанхае врачам удалось спасли 10-летнюю пациентку, у которой 6 дней не билось сердце.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Наука В Крыму найдены кости гигантской птицы В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Интернет Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.

Шоу-бизнес В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.

Религия Новый главком ВМФ приказал закрыть храм при Адмиралтействе Доступ в храм со стороны Адмиралтейской набережной приостановлен распоряжением недавно назначенного главнокомандующим ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Космос Предсказано завоевание Млечного Пути людьми Китайские специалисты разработали компьютерную модель, показывающую наиболее вероятное расселение человечества по Млечному Пути.

Футбол УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Шоу-бизнес Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери» В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.

Армия и оружие Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом» Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Политика Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.