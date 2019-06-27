Футбол

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу ЭрнаниЧемпионат 08:02

«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани. Как сообщает A Tribuna, руководство бразильской команды уже контактирует по этому поводу с представителями футболиста петербургского клуба.
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Эрнани может перейти из «Зенита» в «Сантос»

Sport24.ru08:36

«Сантос» хочет арендовать Эрнани у «Зенита» с правом выкупа

Нева Спорт08:25

Эрнани может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

Sport.ru08:59

«Сантос» арендует Эрнани у «Зенита» с правом выкупа

Metaratings09:14

Источник: «Сантос» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Эрнани

Спорт день за днем08:32

«Сантос» хочет арендовать у «Зенита» Эрнани

Спорт-Экспресс08:16

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

Чемпионат08:02
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Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
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ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения

Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

В Шанхае врачам удалось спасли 10-летнюю пациентку, у которой 6 дней не билось сердце.
Обновлено в 06:30
Политика

В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Обновлено в 09:15
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Космос

Астрономы декодировали странный сигнал из необычной звездной системы

Обновлено в 07:19
Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Наука

В Крыму найдены кости гигантской птицы

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Интернет

Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях

Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской

Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
Обновлено в 06:02
Религия

Новый главком ВМФ приказал закрыть храм при Адмиралтействе

Доступ в храм со стороны Адмиралтейской набережной приостановлен распоряжением недавно назначенного главнокомандующим ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 05:35
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Космос

Предсказано завоевание Млечного Пути людьми

Китайские специалисты разработали компьютерную модель, показывающую наиболее вероятное расселение человечества по Млечному Пути.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»

В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом»

Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.
Обновлено в 08:14
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
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Хелена Бонем Картер сыграет мать Милли Бобби Браун в «Эноле Холмс»

Хелена Бонем Картер примкнула к касту фильма «Энола Холмс», основанного на серии книг Серены Бласко.
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Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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