Футбол
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде ЭрнаниМК-Спорт 10:32
Бразильский футбольный клуб «Сантос» хочет взять в аренду с последующим правом выкупа полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани. Об этом сообщает издание A Tribuna. По данным СМИ, руководство «Сантоса» уже проводит первый раунд переговоров по переходу бразильца.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
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