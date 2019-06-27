«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде ЭрнаниМК-Спорт 10:32

Бразильский футбольный клуб «Сантос» хочет взять в аренду с последующим правом выкупа полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани. Об этом сообщает издание A Tribuna. По данным СМИ, руководство «Сантоса» уже проводит первый раунд переговоров по переходу бразильца.

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«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде Эрнани

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