Футбол
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде ЭрнаниМК-Спорт 10:32
Бразильский футбольный клуб «Сантос» хочет взять в аренду с последующим правом выкупа полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани. Об этом сообщает издание A Tribuna. По данным СМИ, руководство «Сантоса» уже проводит первый раунд переговоров по переходу бразильца.
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В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
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Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
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Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
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Экономика
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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Экономика
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Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
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Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии
Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
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Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
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Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
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Политика
Бывший президент Киргизии пообещал отстреливаться при задержании
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания.
Обновлено в 13:20
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Авто
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Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Футбол
«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге
Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено в 14:49
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Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено в 14:00
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Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
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Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22