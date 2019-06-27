Футбол

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде ЭрнаниМК-Спорт 10:32

Бразильский футбольный клуб «Сантос» хочет взять в аренду с последующим правом выкупа полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани. Об этом сообщает издание A Tribuna. По данным СМИ, руководство «Сантоса» уже проводит первый раунд переговоров по переходу бразильца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

Советский спорт10:28

Эрнани может перейти из «Зенита» в «Сантос»

Sport24.ru08:36

Эрнани может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

Sport.ru08:59

«Сантос» хочет арендовать Эрнани у «Зенита» с правом выкупа

Нева Спорт08:25

Источник: «Сантос» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Эрнани

Спорт день за днем08:32

«Сантос» хочет арендовать у «Зенита» Эрнани

Спорт-Экспресс08:16

«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

Чемпионат08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Обновлено в 09:52
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

ВМС Украины провели учения в Азовском море

Обновлено в 03:14
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Кино

Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма «Курск» для родственников экипажа

Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин.
Обновлено в 13:51
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии

Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено в 15:48
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Политика

Бывший президент Киргизии пообещал отстреливаться при задержании

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания.
Обновлено в 13:20
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Футбол

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено в 14:49
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрнани Азеведо Жуниор
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное