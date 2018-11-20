Футбол
Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29
Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.
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Армия и оружие
Германия сообщила НАТО о крупном увеличении расходов на оборону
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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Происшествия
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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
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Обновлено вчера в 18:51
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
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Футбол
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Обновлено в 17:29
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
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Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
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Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Хоккей
Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею
Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.
Обновлено в 12:45
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
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Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено вчера в 00:50
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Таганроге произошёл крупный пожар на территории бывшего хлебозавода
В Ростовской области в городе Таганроге произошёл пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено в 18:42
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52