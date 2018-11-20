Футбол
Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29
Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:41, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Авто
В Японии стартовали продажи новой Toyota Supra
В Японии стартовали продажи нового поколения спорткупе Toyota Supra серии А90.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Хоккей
Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В ОСК заявили о необходимости постройки вертолетоносца
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в эфире радиостанции "Звезда", что России необходимо построить вертолетоносец, поскольку он дает возможность оперативной переброски.
Обновлено в 12:59
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта, которой около 34 тысяч лет
В Айове подросток искал наконечники для стрел и случайно обнаружил челюсть мастодонта, которой около 34 тысяч лет.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено в 20:01
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено в 17:00