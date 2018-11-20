Футбол

Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29

Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.
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Касорла: «Не думал, что когда-нибудь меня снова вызовут в сборную»

Soccer.ru17:01

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Матч ТВ07:39

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Чемпионат06:29

Касорла вызван в сборную Испании впервые c 2015 года

Sport24.ru06:54

Касорла впервые с 2015 года получил вызов в сборную Испании

Спорт-Экспресс06:15

Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу

РИА Новости06:01

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Бомбардир.ру06:34
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