Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29

Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.

Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

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