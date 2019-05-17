Футбол
Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29
Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.
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Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Рассекречены первые фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A
Первые фото нового смартфона Xiaomi Redmi 7A рассекретили на сайте китайского регулятора Telecommunication Equipment Certification Center (TENAA).
Обновлено в 07:13
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
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Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
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Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
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Происшествия
В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Авто
Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам
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Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
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Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11