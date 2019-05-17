Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29

Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.

Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Происшествия МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.

Политика Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского Власти Польши пока не приняли окончательное решение о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая.

Происшествия Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.

Кино Николос Кейдж сыграет в триллере о полицейском «10 Double Zero» Голливудский актер Николос Кейдж готовится к съемкам в новом триллере о полицейском «10 Double Zero».

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Происшествия Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Политика Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Армия и оружие Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Энергетика Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.

Футбол Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит» Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.

Здоровье В мясе птицы из Курской области нашли сальмонеллу Три образца мяса птицы из Курской области поступили в Орловскую испытательную лабораторию для исследования.

Здоровье В Смольном обсудили снижение смертности горожан в Петербурге Обсуждая снижение смертности населения на дому, комиссия пришла к решению направить медицинские учреждения на раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у горожан.