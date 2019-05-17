Футбол
Санти Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 годаЕженедельник Футбол 14:29
Королевская федерация футбола Испании опубликовала состав на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Спустя 4 года вызов в сборную получил полузащитник Вильярреала Санти Касорла. Напомним, футболист не играл за национальную команду с 2015 года.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
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Обновлено в 05:00
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
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Обновлено в 11:03
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 13:49
Происшествия
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Обновлено в 10:21
Происшествия
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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
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Энергетика
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Обновлено в 10:34
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Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
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Здоровье
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«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
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Здоровье
В Смольном обсудили снижение смертности горожан в Петербурге
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Обновлено в 13:08
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Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:40
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48