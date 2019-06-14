Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один годВести.Ru вчера в 19:45

Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании. В четверг, 13 июня 34-летний хавбек подписал новое соглашение с "Вильярреалом", рассчитанное до лета 2020 года. Касорла вернулся в "Вильярреал" в августе 2018 года.
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Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новостивчера в 16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 18:08

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Чемпионатвчера в 17:16

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой

Soccer.ruвчера в 17:47

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 18:55

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Экономика

Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского

Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, следует из решения, обнародованного в электронном реестре судебных актов.
Обновлено в 07:26
Политика

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В школьном лагере под Петербургом воспитанник развращал друзей

Обновлено в 07:44
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Обновлено в 06:22
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:34
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10

Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Политика

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Обновлено в 04:28
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Путин одобрил «пенсионный налог»

Президент России Владимир Путин одобрил внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая представляет собой дополнительный налог на официальные доходы граждан.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 02:17
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о «сдерживании» России

Ранее ЕС опубликовал доклад, в котором отчитался об успехах "двойственного подхода" к России, который позволяет сдерживать ее, но при этом сотрудничать.
Обновлено в 07:23
Происшествия

«Воскресший» Цапок находился в розыске

Обновлено в 07:11
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест

Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Экономика

Чубайс призвал ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России, который простимулирует промышленные компании снизить объемы выбросов.
Обновлено вчера в 01:21
Общество

В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
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Санти Касорла
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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