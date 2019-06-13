Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один годВести.Ru 19:45

Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании. В четверг, 13 июня 34-летний хавбек подписал новое соглашение с "Вильярреалом", рассчитанное до лета 2020 года. Касорла вернулся в "Вильярреал" в августе 2018 года.
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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Советский спорт18:08

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс15:38

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой

Soccer.ru17:47

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новости16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВ16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Чемпионат17:16

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой на один год

Sports.ru16:44
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

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Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
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Наука

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Обновлено в 10:09
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
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В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Общество

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
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Мать вовремя заметила покраснение на руке сына и спасла ему жизнь

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
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Общество

Минобрнауки с 2021 года планирует выдавать в ВУЗах электронные дипломы

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Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
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Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

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Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

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Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
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Обновлено в 05:15
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
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Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
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На Сахалине поймали браконьеров с реликтовой рыбой

Обновлено в 11:37
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
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Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул

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Обновлено в 20:11
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«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

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Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
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Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Общество

Бизнес-планы на жизнь в глубинке

Осенью эксперты посетят слушателей Дальневосточной школы социального предпринимательства для оценки результатов их работы и поддержки, в партнерстве с местными администрациями.
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Санти Касорла
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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