Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости вчера в 16:15

Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Чемпионатвчера в 17:16

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой

Soccer.ruвчера в 17:47

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новостивчера в 16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 18:08

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой на один год

Sports.ruвчера в 16:44
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Санти Касорла
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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