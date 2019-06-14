Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости вчера в 16:15

Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 18:55

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Sportbox.RUвчера в 16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

Чемпионатвчера в 17:16

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новостивчера в 16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 18:08

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Названы самые востребованные смартфоны в России

По данным «Связной | Евросеть», средневзвешенная стоимость одного смартфона составила 16 504 рубля, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 9%. Самым популярным на российском рынке смартфоном оказался Honor 7A, за которым по объёму продаж следуют: Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.
Обновлено в 08:42
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Обновлено в 06:46
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Культура

Первый замдиректора Театра кукол Шерлинг уволен

Юрий Шерлинг уволен! - такая новость прилетела из главного куклольного театра страны — имени Сергея Образцова.
Обновлено в 08:05
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество

Москвичей предупредили о грозе и граде

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Обновлено в 04:45
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Обновлено в 08:08
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 магазинов в России в 2019 году

По данным на июнь 2019 года в России открыто 30 магазинов и 29 «островков» по продажам продукции Xiaomi.
Обновлено в 04:09
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Общество

Война и мир: мэр Екатеринбурга встречается с депутатами без прессы

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретится с депутатами городской думы на закрытом совещании.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ

В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Политика

Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство

На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода

Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Общество

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
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Санти Касорла
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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