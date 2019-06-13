Футбол
Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости 16:15
Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Футбол
Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020
Сборные Австралии и Катара станут участниками Кубка Америки в 2020 году, сообщает AFP со ссылкой на президента Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингеса.
Обновлено в 16:04
Политика
Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова
Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
Обновлено в 14:14
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено в 14:55
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района
Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.
Обновлено в 16:20
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Оманском заливе атакован танкер с россиянами
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Обновлено в 14:46
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Политика
Медведев назначил нового директора Курчатовского института
Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено в 14:01
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Политика
На Западе предсказали военно-политический союз России и Китая
Западные СМИ, оценивая итоги Петербургского международного экономического форума, заговорили о военно-политическом союзе России и Китая.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя
В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.
Обновлено в 14:18
Общество
В Китае родился слоновидный поросенок-мутант
Обновлено в 14:41
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено в 08:37
Общество
У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии
Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55