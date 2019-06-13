Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости 16:15

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Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
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Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новости16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Матч ТВ16:00

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

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«Вильярреал» надеется продлить Касорлу

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Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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