Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости 16:15

Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Футбол Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.

Футбол Сборные Австралии и Катара примут участие в Кубке Америки — 2020 Сборные Австралии и Катара станут участниками Кубка Америки в 2020 году, сообщает AFP со ссылкой на президента Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингеса.

Политика Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.

Спорт Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Политика Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.

Происшествия Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

Происшествия В Оманском заливе атакован танкер с россиянами Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Политика В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2» Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

Политика Медведев назначил нового директора Курчатовского института Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.

Общество Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.

Шоу-бизнес Богомолов дал откровенное интервью Собчак Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.

Экономика ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.

Шоу-бизнес Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.

Политика На Западе предсказали военно-политический союз России и Китая Западные СМИ, оценивая итоги Петербургского международного экономического форума, заговорили о военно-политическом союзе России и Китая.

Происшествия В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.