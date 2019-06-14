Футбол

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»РИА Новости 16:15

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Полузащитник Санти Касорла подписал новый однолетний контракт с "Вильярреалом", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Касорла в минувшем сезоне провел 46 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Sport24.ru18:55

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Советский спорт18:08

Санти Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

РИА Новости16:15

Касорла продлил контракт с «Вильярреалом» на один год

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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

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Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс15:38

«Вильярреал» продлил контракт с Касорлой на один год

Sports.ru16:44
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал». Выступал в сборной Испании. Чемпион Европы 2008 и 2012 годов.
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