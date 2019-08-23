Футбол

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»Чемпионат 16:06

«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полузащитник «Баварии» Санчеш заключил контракт с «Лиллем»

Матч ТВ16:02

Румменигге: для Саншеша важна игровая практика, он хочет попасть на Евро-2020

Чемпионат19:40

Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

Sport24.ru15:31

Полузащитник «Баварии» Санчеш заключил контракт с «Лиллем»

Sportbox.RU16:02

Хавбек «Баварии» перешёл в «Лилль»

Sport.ru16:59

Карл-Хайнц Румменигге: «Саншеш хотел играть постоянно, а „Бавария“ не могла этого гарантировать»

Sports.ru16:36

Хасан Салихамиджич: «Санчеш всегда отдавал все силы ради „Баварии“. За это ему спасибо»

Спорт-Экспресс17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия

Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы

Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией

9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Обновлено в 07:29
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика

Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала в Instagram о причинах развода с австралийским актером Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 17:42
Футбол

Юрген Клопп: «У Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга нет недостатков.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Кино

Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 19:00
Политика

Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России

Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:26
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Музыка

Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»

Обновлено в 14:33
Общество

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Кино

Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»

Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Авто

Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон

Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Космос

Россия отправила человекоподобного робота на МКС

Роскосмос отправил на международную космическую станцию человекоподобного робота по имени «Федор», сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 02:45
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Технологии

На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси

На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:44
Наука

Эволюция мозга обезьян оказалась сложнее, чем считалось

Обновлено вчера в 05:12
Технологии

Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ренату Санчеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник футбольного клуба «Бавария». Игрок национальной сборной. Победитель чемпионата Европы 2016 года. За свою необычную прическу получил прозвище «Хищник». Является самым молодым победителем Евро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное