Футбол
Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»Чемпионат 16:06
«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
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У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом
Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено в 16:23
Общество
Владелец прав на «Ждуна» отозвал иск к Wildberries на 5,2 млн рублей
Компания «Си Ди Лэнд Контакт» отозвала свой иск к Wildberries на 5,2 млн руб. за продажу мягкой игрушки «Ждун» (Maivina).
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
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Обновлено в 08:23
Футбол
«Рома» интересуется нападающим сборной Украины
23-летний форвард за последний год стал основным нападающим сборной Украины, сыграв в восьми встречах и забив два гола.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Кино
Forbes назвал самых богатых актеров планеты
Популярный журнал о финансах Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В Пентагоне предлагают включить в СНВ-3 все «новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер в разговоре с ТК Fox News сообщил о планах ведомства относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 00:17
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Футбол
Pornhub: Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на сайте
Блог Pornhub Insights опубликовал информацию о том, каких футболистов чаще всего искали пользователи ресурса.
Обновлено в 16:09
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
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Футбол
«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
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Обновлено в 10:50
Единоборства
Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ»
«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.
Обновлено в 16:51
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Трагедия произошла в селе Курсавка Ставропольского края. Там во время операции кесарева сечения умерла роженица.
Обновлено в 12:39
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
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