Футбол

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»Чемпионат 16:06

«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хавбек «Баварии» перешёл в «Лилль»

Sport.ru16:59

Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

Sport24.ru15:31

Карл-Хайнц Румменигге: «В „Баварии“ не могли гарантировать Санчешу постоянную практику»

Спорт-Экспресс16:18

Полузащитник «Баварии» Санчеш заключил контракт с «Лиллем»

Матч ТВ16:02

Карл-Хайнц Румменигге: «Саншеш хотел играть постоянно, а „Бавария“ не могла этого гарантировать»

Sports.ru16:36

Полузащитник «Баварии» Санчеш заключил контракт с «Лиллем»

Sportbox.RU16:02

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»

Чемпионат16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Технологии

У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом

Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови.
Обновлено в 15:31
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Футбол

Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено в 16:23
Общество

Владелец прав на «Ждуна» отозвал иск к Wildberries на 5,2 млн рублей

Компания «Си Ди Лэнд Контакт» отозвала свой иск к Wildberries на 5,2 млн руб. за продажу мягкой игрушки «Ждун» (Maivina).
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Футбол

«Рома» интересуется нападающим сборной Украины

23-летний форвард за последний год стал основным нападающим сборной Украины, сыграв в восьми встречах и забив два гола.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Кино

Forbes назвал самых богатых актеров планеты

Популярный журнал о финансах Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

В Ставропольском крае локализовали лесной пожар

Обновлено в 14:08
Происшествия

В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа

Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Пентагоне предлагают включить в СНВ-3 все «новое оружие России»

Глава Пентагона Марк Эспер в разговоре с ТК Fox News сообщил о планах ведомства относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 00:17
Авто

В московском каршеринге появились ретро-автомобили

Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Футбол

Pornhub: Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на сайте

Блог Pornhub Insights опубликовал информацию о том, каких футболистов чаще всего искали пользователи ресурса.
Обновлено в 16:09
Гаджеты

Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Культура

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Обновлено в 04:58
Футбол

«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером

Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Единоборства

Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ»

«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Обновлено в 12:35
Происшествия

Задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля в Бодруме

Обновлено в 15:55
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Происшествия

На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы

Трагедия произошла в селе Курсавка Ставропольского края. Там во время операции кесарева сечения умерла роженица.
Обновлено в 12:39
Транспорт

Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ренату Санчеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник футбольного клуба «Бавария». Игрок национальной сборной. Победитель чемпионата Европы 2016 года. За свою необычную прическу получил прозвище «Хищник». Является самым молодым победителем Евро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное