«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.

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Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»

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