Футбол
Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»Чемпионат 16:06
«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
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Музыка
Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности
Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.
Обновлено в 19:21
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Футбол
Российский клуб претендует на защитника «Милана»
Обновлено в 17:06
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Барселона» очень разочарована поведением Усмана Дембеле
Директор «Барселоны» Эрик Абидаль провел встречу с агентом нападающего каталонцев Усмана Дембеле, сообщает Marca.
Обновлено в 17:59
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено в 17:30
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли из-за камнепада в Дагестане
Трое человек погибли в результате камнепада в Дагестане, один находится в коме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД республики.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено в 20:08
Политика
Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач
Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
Обновлено в 07:19
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии
70-летняя Аллы Пугачева провела уикенд в компании Максима Галкина и Лаймы Вайкуле.
Обновлено в 15:13
Футбол
Арбитр Матеу Лаос: «Неправда, что рефери благосклонны к „Реалу“ и „Барселоне“»
Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 получит модуль NFC
Новый китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 8 получит модуль NFC.
Обновлено 21 августа в 15:01
Футбол
Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»
Паоло Скарони, занимающий пост президента "Милана", необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом", передает A Bola.
Обновлено в 16:49
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53