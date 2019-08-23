Футбол

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»Чемпионат 16:06

«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
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