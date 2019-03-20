Футбол
Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»Чемпионат вчера в 16:06
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины
Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Экономика
Трутнев раскритиковал темпы жилищного строительства на Дальнем Востоке
Вице-премьер раскритиковал жилищное строительство на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:54
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Политика
В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан
Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено вчера в 06:43
Космос
Ученые: Пасха станет последней в жизни землян
Специалисты из британского центра уфологии и конспирологии пугают землян тем, что 21 апреля огромная Планета X встанет между Солнцем и Землей.
Обновлено в 02:40
Футбол
Санкт-петербургский «Зенит» прекратил выступление в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» дома проиграл польской команде «Белхатув» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская выходит замуж
Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Google создала дудл на основе технологий искусственного интеллекта
Новый дудл, как уточняется в официальном блоге Google, реализован на основе технологий, приближенных к искусственному интеллекту.
Обновлено в 03:02
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Представлен новый министр природных ресурсов Саратовской области
Ранее занимал должности председателя комитета лесного хозяйства Саратовской области (2007 – 2008), генерального директора ООО "Гидроресурсы" (2009 – 2011), министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2015 – 2017), директора филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Саратовской области" (2011 – 2015, 2018 – 2019).
Обновлено в 02:43
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии из-за травмы, сообщается на официальном матче Футбольной ассоциации Англии.
Обновлено вчера в 14:34
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21