Футбол
Саншеш может перейти из «Баварии» в «Лилль»Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:33
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш может продолжить карьеру во Франции. По данным L’Equipe, португалец близок к переходу в «Лилль». Сам Саншеш хочет покинуть «Баварию».
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