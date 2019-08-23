22-летний португалец покинул мюнхенскую команду в связи с нехваткой игровой практики. По данным СМИ, сумма трансфера Саншеша составила 25 млн евро, включая бонусы. Саншеш перешел в «Баварию» летом 2016 года из «Бенфики» за 35 млн плюс 45 млн в качестве бонусов.

Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

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