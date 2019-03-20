Футбол

Санкт-петербургский «Зенит» прекратил выступление в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 15:00

Санкт-петербургский «Зенит» дома проиграл польской команде «Белхатув» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, однако первая встреча закончилась с тем же счетом в пользу соперника.
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Главный тренер волейбольного «Зенита» назвал причины вылета команды из Лиги чемпионов

Невские Новостивчера в 17:16

Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов

КП - Санкт-Петербург19 марта в 10:59

«Зенит» СПб - «Скра»: ждать ли легкую победу?

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Климкин: на серию пенальти «золотой» сет совершенно не похож

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Казанский «Зенит» сыграет с «Перуджей» в полуфинале ЛЧ

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Питерский «Зенит» проиграл в золотом сете «Скра» и вылетел из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:59
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Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко

Обновлено вчера в 22:45
Общество

Представлен новый министр природных ресурсов Саратовской области

Ранее занимал должности председателя комитета лесного хозяйства Саратовской области (2007 – 2008), генерального директора ООО "Гидроресурсы" (2009 – 2011), министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2015 – 2017), директора филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Саратовской области" (2011 – 2015, 2018 – 2019).
Обновлено в 02:43
Общество

За год спрос на таксистов в Челябинске вырос в три раза

Число вакансий для таксистов с начала 2018-го увеличилось в три раза. Количество резюме за последние два года выросло в девять раз.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой

Обновлено вчера в 07:07
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено вчера в 07:11
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 03:00
Спорт

Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира

В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Суд арестовал соучастников резонансного похищения женщины в Якутске

Городской суд Якутска избрал меру пресечения соучастникам резонансного похищения женщины, они арестованы до 17 мая, сообщила пресс-секретарь суда Варвара Слепцова.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC

Обновлено вчера в 08:46
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Общество

Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым

21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.
Обновлено в 00:03
Политика

Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что испытывает огромное сожаление переносом сроков на три месяца выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 03:02
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:04
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 18:48
Культура

В московском Доме кино простятся с легендарным режиссером Марленом Хуциевым

Последнюю ленту «Невечерняя» выпустить не успел — она должна выйти в этом году.
Обновлено в 01:22
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