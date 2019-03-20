Санкт-петербургский «Зенит» прекратил выступление в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 15:00

Санкт-петербургский «Зенит» дома проиграл польской команде «Белхатув» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, однако первая встреча закончилась с тем же счетом в пользу соперника.

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