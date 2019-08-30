Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 года, а в 2023 году решающая встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Сданный в эксплуатацию в начале 2017 года стадион на острове Крестовский принимал 7 матчей чемпионата мира 2018. В следующем году здесь пройдут четыре встречи чемпионата Европы.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

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