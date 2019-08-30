Лига чемпионов

ТАССТАССAP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Отмечается, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в немецком Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023-м - в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На арене в Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Колосков о проведении финала ЛЧ 2020/21: «Уверен, Петербург справится с проведением финала»

Sport.ru14:00

Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2021. Это мегакруто!

Спорт-Экспресс14:45

Питер и Мюнхен претендовали на финал ЛЧ. Кажется, победили обе заявки

Sports.ru15:34

Решение по финалу Лиги чемпионов 2021 года в России примут 24 сентября

Чемпионат19:39

УЕФА назовет место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года 24 сентября

ТАСС13:17

Финал ЛЧ-2021 пройдет на «Газпром Арене». Петербург уделал Мюнхен в борьбе за главный матч года

Sport24.ru14:12

Объявление места проведения финала ЛЧ 2021 года состоится 24 сентября

РИА Новости13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Наука

Иркутские ученые открыли новый минерал «фторкарлтонит»

Телеинформ 28 августа в 00:13
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Культура

Умер художник Сергей Ковальский

Lenta.ru 20:48
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ 18:09
Авто

УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Наука

В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Олеся Железняк: «Случается, что не хочется уступать мужу, но я себя сдерживаю»

StarHit.ru 21:00
Здоровье

Больница в Оренбуржье получила оборудование на 22 млн рублей

Бузулукская больница скорой помощи в Оренбургской области получила новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей.
Известия 08:05
Общество

Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Кино

Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии

Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° 17:14
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Экономика

«Победа» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее

Rambler News Service 07:23
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru 18:19
Политика

ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным

Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Футбол

«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

Матч ТВ 18:01
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность

Evo-rus.com 13:09
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Происшествия

Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух

По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Интерфакс 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное