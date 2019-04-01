Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом РоссииИзвестия 04:26
На четвертом месте расположилась Москва, где в 125 районах проживает 144 миллионера. Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
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с чего всё началось
Результаты исследования есть у РБК. Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.РБК00:00
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Политика
Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Как сообщил местный портал Е1, неизвестные разгромили редакцию, сломали компьютеры и похитили жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора.
Обновлено в 05:56
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Магнит» выкупит свои акции на ₽670 млн для нового президента
Как сообщал РБК Краснодар, в начале марта 2019 года завершила программу обратного выкупа акций: с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года «Магнит» выкупил 5,89 млн собственных акций на общую сумму 22,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:22
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика
ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента
Обновлено вчера в 19:13
Экономика
ПФР: С 1 апреля повышаются социальные пенсии
С 1 арпеля 2019 года повышаются социальные пенсии. Об этом напомнил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте.
Обновлено 29 марта в 09:35
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
Киркорова решили засудить в ЕСПЧ
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына
Страшной трагедией стала гибель сына Певцова, Даниила.
Обновлено в 00:00
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Общество
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Апрель ожидается теплым в большей части страны. Об этом пишет РГ со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Культура
Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленскому и Порошенко стало не до смеха
Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Рогозин объяснил отказ от создания ракеты «Ангара-А3»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение об отказе от создания ракеты "Ангара-А3" было принято из-за схожести ее характеристик с возможностями "Союза-5" ("Иртыш").
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Кино
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»
Обновлено в 05:03
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле
Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера
Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
Обновлено в 03:35