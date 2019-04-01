Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом РоссииИзвестия 04:26

На четвертом месте расположилась Москва, где в 125 районах проживает 144 миллионера. Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
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«Русское лото» назвало самые удачливые и невезучие регионы России

Третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область, в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых — по два. На четвертом месте — Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым.
РБК00:00

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Петербург назван самым везучим регионом по версии «Русского лото»

Мойка7804:02

Северная столица стала лидером по количеству «лотерейных миллионеров»

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Жителям Петербурга чаще других везет с выигрышами в лотерею

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В Петербурге проживают 64 «лотерейных миллионера»

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Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России

Gazeta.SPb03:23

«Русское лото» назвало самые удачливые и невезучие регионы России

РБК00:00

В 18 районах Петербурга живут 64 «лотерейных миллионера»

Piter.tv02:51
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Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Спорт

Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Теннис

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на грунте

Обновлено вчера в 09:12
Здоровье

Более 100 объектов здравоохранения Ставрополья обновили за два года

За 2017-2018 годы на капремонт объектов здравоохранения в городах и на селе из краевой казны было направлено более миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Музыка

Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

В рейтинговом агентстве пояснили, что запрос датской стороны — это негативная новость для «Газпрома», поскольку «грозит затянуть завершение строительство «Северного потока-2» позднее дедлайна в декабре 2019 года».
Обновлено в 07:58
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Происшествия

При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии

Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правления

"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

Обновлено в 07:16
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про убитую гориллу Харамбе

Обновлено в 08:28
Хоккей

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция третьего матча серии начнётся в 19:30

Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей

Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья

Напомним, что в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
Обновлено в 03:58
Хоккей

Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Гаджеты

Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами

Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Авто

Volvo увеличила продажи на 46% в РФ

Обновлено в 09:25
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
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