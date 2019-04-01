Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом РоссииИзвестия 04:26
На четвертом месте расположилась Москва, где в 125 районах проживает 144 миллионера. Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
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с чего всё началось
На четвертом месте — Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым. Распространители «Русского лото» также выяснили, жителям каких регионов России везет меньше всего.РБК00:00
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
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Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 06:44
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Экономика
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
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Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
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Штаб Порошенко озвучил результаты своего подсчета голосов на выборах
Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко озвучил результаты параллельного подсчета голосов.
Обновлено в 03:50
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе»
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе» Мераба Гогии по кличке Мелия, расположенную на 24-м этаже, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:56
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Кино
Умерла актриса, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда
Английская актриса Таня Мале, сыгравшая роль Тилли Мастерсон в фильме о Джеймс Бонде, скончалась в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:57
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Политика
Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов
Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования.
Обновлено в 05:08
Футбол
Александр Мейтин: «Лига тщательно готовится к матчу „Спартак“ – ЦСКА»
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сказал, что лига перед матчем 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА проведет совещания с представителями клубов и правоохранительными органами, на которых будет обсуждаться обеспечение безопасности.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве нашли очередного брошенного в квартире ребенка
Девятилетний ребенок, оставленный без еды и средств к существованию, найден в ходе рейда полиции по квартирам неблагополучных семей в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Хоккей
Ледовый дворец станет второй ареной ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
Домашняя арена петербургского СКА, Ледовый дворец, станет вторым стадионом, который примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 05:22
Футбол
Мейтин: «Есть тенденция к увеличению посещаемости матчей Премьер-Лиги»
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции руководства лиги и судейского корпуса РФС подвел итоги матчей 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 06:27
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07