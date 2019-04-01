Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом РоссииИзвестия 04:26

На четвертом месте — Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым. Распространители «Русского лото» также выяснили, жителям каких регионов России везет меньше всего.

с чего всё началось

На четвертом месте расположилась Москва, где в 125 районах проживает 144 миллионера. Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

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