Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом РоссииИзвестия 04:26

Результаты исследования есть у РБК. Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.

с чего всё началось

На четвертом месте расположилась Москва, где в 125 районах проживает 144 миллионера. Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

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