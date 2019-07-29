Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионовREGNUM 03:34
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
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Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по объему ипотечного кредитования
Кубанские новости06:48
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Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
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Политика
МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД
Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.
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Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Футбол
Клуб Пике вышел в третью лигу Испании
Футбольный клуб "Андорра", которым владеет защитник "Барселоны" Жерар Пике, будет выступать в высшей любительской футбольной лиге Испании (сегунда В), информирует Marca.
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Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
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Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
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Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Политика
В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров
В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
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В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Политика
Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США
Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Apple готовит 16,1-дюймовый MacBook Pro с тонкими рамками
По данными информаторов, в новом ноутбуке с 16,1 дюймовым дисплеем будут очень тонкие рамки, что позволит сделать ноутбук по размерам не больше 15,4 дюймового MacBook Pro.
Обновлено в 10:01
Авто
Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт
Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.
Обновлено в 08:01
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения.
Обновлено в 09:57
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:31