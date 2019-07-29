Экономика

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионовREGNUM 03:34

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
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За три месяца 2019 года жители Краснодарского края взяли кредитов на 71 млрд рублей

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Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

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Свердловская область заняла четвертое место среди кредитно-активных регионов

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Стали известны самые «ипотечные» регионы России

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Названы наиболее кредитно-активные регионы России во 2 квартале 2019 года

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Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
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Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
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Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
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Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
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