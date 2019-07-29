Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Происшествия Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Калифорнии Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Авто В Германии разрешили модернизировать дизельные авто На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.

Общество В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя Власти Амурской области запретили продавать алкоголь в пострадавших от паводка районах, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Общество AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Общество В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.

Финансы Центральный Банк снизил ключевую ставку Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Происшествия На Кубани уволили судью за арест смертельно больного экс-чиновника Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты Судья Кореновского районного суда Наталья Калита уволена за арест смертельно больного экс-чиновника, ее полномочия досрочно прекратила квалификационная коллегия судей Краснодарского края, пишет "Коммерсантъ".

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия В Якутии 22 человека отравились шаурмой В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Спорт Редькин посоветовал Логинову не выпендриваться Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин считает, что без подписания соглашения с СБР лидер сборной Александр Логинов не сможет выступать.

Футбол Эвра завершил карьеру футболиста Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Здоровье Кто, где и почему чаще болеет раком Научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова и университета в Тампере (Финляндия), онкоэпидемиолог Антон Барчук рассказал «Собеседнику», у кого больше риск заболеть и почему.

Политика Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.