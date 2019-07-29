Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионовREGNUM 03:34
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
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За три месяца 2019 года жители Краснодарского края взяли кредитов на 71 млрд рублей
Кубанские новости01:52
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:14, Ашберн
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Калифорнии
Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США.
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Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя
Власти Амурской области запретили продавать алкоголь в пострадавших от паводка районах, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
Обновлено в 00:04
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставку
Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.
Обновлено 26 июля в 08:28
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На Кубани уволили судью за арест смертельно больного экс-чиновника
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты Судья Кореновского районного суда Наталья Калита уволена за арест смертельно больного экс-чиновника, ее полномочия досрочно прекратила квалификационная коллегия судей Краснодарского края, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:43
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Спорт
Редькин посоветовал Логинову не выпендриваться
Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин считает, что без подписания соглашения с СБР лидер сборной Александр Логинов не сможет выступать.
Обновлено в 03:43
Футбол
Эвра завершил карьеру футболиста
Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Кто, где и почему чаще болеет раком
Научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова и университета в Тампере (Финляндия), онкоэпидемиолог Антон Барчук рассказал «Собеседнику», у кого больше риск заболеть и почему.
Обновлено в 05:47
Политика
Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Религия
Православные Северной Осетии пожаловались на религиозное притеснение
Прихожане православных храмов Северной Осетии направили письменное обращение архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором рассказали об их притеснении властями республики.
Обновлено в 06:04