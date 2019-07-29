Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионовREGNUM 03:34
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по объему ипотечного кредитования
Кубанские новости06:48
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Единоборства
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Первые две модели оснастят батареей 4000 мАч, а последний получит аккумулятор на 4500 мАч.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.
Обновлено в 08:00
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
Обновлено в 06:39
Политика
Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии
Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 07:06
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына
На прошлой неделе сына сити-менеджера отправили в СИЗО за ДТП с двумя пострадавшими Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына, которого на прошлой неделе заключили под стражу за ДТП с двумя пострадавшими.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Врачи Навального заявили об отравлении оппозиционера
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Происшествия
На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло
На новом пешеходном мосту в Киеве, открытом в конце мая, вновь треснуло стекло.
Обновлено в 08:45
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Наука
Тестовый полигон для поезда Hyperloop построят в Саудовской Аравии
Самый длинный полигон в мире для тестовых испытаний сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop построят в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Лев Хасис продаст свою долю в «Глобус Гурмэ»
В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%.
Обновлено в 07:52
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Экономика
В модернизацию петербургских портов вложат 4 млрд рублей
Обновлено в 08:14