с чего всё началось

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

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Происшествия Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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