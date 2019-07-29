Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

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