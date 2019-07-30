Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет СШАГазета.Ru 03:43
Сенаторы в США снова вспомнили про санкции на российский госдолг. Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Путешествия
Люцерн введет налог на туристические автобусы
Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку.
Обновлено в 04:32
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Илье Яшину добавили 10 суток ареста
Обновлено в 05:49
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет в Россию
Режиссер, сценарист, продюсер и мультипликатор Тэд Стоунс приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии
Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.
Обновлено в 04:04
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Происшествия
Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое
Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Культура
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения
"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21