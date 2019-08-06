Экономика

Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбаргоМосква 24 вчера в 12:13

Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъ05 августа в 17:20

Подробнее о событии

ФРГ справилась с последствиями продуктового эмбарго РФ, но хочет его отмены – минсельхоз

Milknews.ru02:27

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

РИА Новости01:00

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.рувчера в 01:48

Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях

Эхо Москвывчера в 11:22

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Serviceвчера в 09:21

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАСС05 августа в 17:16
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:52
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
ЖКХ

В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Космос

«Искусственные звезды» настроят спектрографы наземных телескопов

Обновлено в 07:42
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Обновлено в 09:40
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову

Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

СМИ анонсировали разрыв контракта Заболотного с «Зенитом»

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года, подписав с петербургским клубом соглашение на три с половиной года.
Обновлено в 08:42
Происшествия

У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв

Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.
Обновлено в 05:24
Экономика

«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге

Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

Обновлено в 04:38
Общество

В Японии началось извержение вулкана Асама

Активный вулкан Асама высотой 2568 м последний раз извергался в 2009 году.
Обновлено в 09:28
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $58

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Доктор Мясников обозначил пять способов экономии при покупке лекарств

Доктор Александр Мясников перечислил пять способов, как можно сэкономить при покупке лекарств и не навредить при этом здоровью.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:37
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика

Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании

Обновлено 05 августа в 13:35
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Финансы

Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару

Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
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