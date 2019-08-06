с чего всё началось

Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.

Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго

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Политика В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».

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Происшествия У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.

Экономика «Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.

Общество В Японии началось извержение вулкана Асама Активный вулкан Асама высотой 2568 м последний раз извергался в 2009 году.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.

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Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Финансы Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года.