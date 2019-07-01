Экономика
Санкции не мешают немецкому бизнесу укрепляться в РоссииЭкономика сегодня вчера в 23:03
Немецкий бизнес в России растет, несмотря на санкции. Это явление объяснил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Представитель вышеназванной организации отметил, что за прошлый год компании из ФРГ инвестировали в Россию 3,2 млрд евро.
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Удар по санкциям: стало известно о серьезном прорыве германского бизнеса в России
Южный Федеральный00:12
В Российско-германской внешнеторговой палате рассказали об активности бизнеса ФРГ в России
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В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
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