Санкции не мешают немецкому бизнесу укрепляться в РоссииЭкономика сегодня вчера в 23:03

Немецкий бизнес в России растет, несмотря на санкции. Это явление объяснил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Представитель вышеназванной организации отметил, что за прошлый год компании из ФРГ инвестировали в Россию 3,2 млрд евро.

Санкции не мешают немецкому бизнесу укрепляться в России

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