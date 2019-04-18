Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картамИзвестия вчера в 18:12

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.
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Центробанк предупредил об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

URA.Ruвчера в 22:03

Клиенты трети российских банков могут столкнуться с блокировкой карт из-за санкций США

РЕН ТВвчера в 21:56

Картам клиентов трети российских банков грозят блокировки из-за санкций

VSE42 Новостивчера в 23:11

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Известиявчера в 18:12
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Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

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