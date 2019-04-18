Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картамИзвестия вчера в 18:12

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Экономика Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9% Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Здоровье Развенчан миф о пользе правильного питания Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.

Общество Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Происшествия В Петербурге проверяют районный суд после сообщения о минировании Силовики начали проверку здания Московского районного суда в Петербурге из-за анонимного письма о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Транспорт Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.

Происшествия Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Наука Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.

Политика Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.

Авто Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года» Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

Футбол Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.

Футбол Гулиев извинился перед избитым американцем Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.

Происшествия ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз Добавим, что о желании телеведущей снова стать мамой «Летидор» сообщал еще в апреле прошлого года.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Футбол Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“» Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.

Игры Готическая метроидвания Dark Devotion выйдет на ПК 25 апреля Разработчики из студии Hibernian Workshop определились с точной датой ПК-релиза готической метроидвании Dark Devotion.

Экономика Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.

Армия и оружие В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ «Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».