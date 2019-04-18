Экономика
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картамИзвестия вчера в 18:12
Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.
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Центробанк предупредил россиян о возможных сбоях платежей по пластиковым картам
Экономика сегодня02:46
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:45
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Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Развенчан миф о пользе правильного питания
Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза
Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге проверяют районный суд после сообщения о минировании
Силовики начали проверку здания Московского районного суда в Петербурге из-за анонимного письма о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей
Малкин поедет на чемпионат мира
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз
Добавим, что о желании телеведущей снова стать мамой «Летидор» сообщал еще в апреле прошлого года.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено вчера в 10:15
Игры
Готическая метроидвания Dark Devotion выйдет на ПК 25 апреля
Разработчики из студии Hibernian Workshop определились с точной датой ПК-релиза готической метроидвании Dark Devotion.
Обновлено в 02:00
Экономика
Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ
Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:42
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51