Финансы
Рынок акций РФ подкосили новости из СШАРоссийская газета 13:46
Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
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Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
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Общество
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Обновлено в 09:36
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о его звонке родственникам
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.
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Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено в 14:40
Здоровье
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Политика
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Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
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Обновлено в 08:39
Наука
Исследователи впервые сняли на видео вращение молекулы
Обновлено 29 июля в 09:57
Происшествия
Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
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Обновлено в 15:23
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 14 сентября 2019 года.
Обновлено в 13:59
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Музыка
Maruv записала новую песню на русском языке
Обновлено в 14:38
Общество
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Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
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Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
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Обновлено в 09:22
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20