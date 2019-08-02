Финансы

Рынок акций РФ подкосили новости из СШАРоссийская газета 13:46

Основные индексы к закрытию торгов сильно сдали позиции. Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

ТАСС12:57

Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах

Вести.Ru09:57

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВ03:29

Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Финмаркет12:39

Трамп обвалил российский рынок

Lenta.ru04:46

Рынок акций РФ упал на фоне обострения торговых и санкционных опасений

ПРАЙМ12:54

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о его звонке родственникам

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию

Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено в 14:40
Здоровье

Назван лучший вид активности для похудения

Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено в 09:50
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД

Обновлено в 14:29
Наука

Исследователи впервые сняли на видео вращение молекулы

Обновлено 29 июля в 09:57
Происшествия

Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Единоборства

Тайсон Фьюри проведёт поединок с Отто Уаллином

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 14 сентября 2019 года.
Обновлено в 13:59
Культура

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Музыка

Maruv записала новую песню на русском языке

Обновлено в 14:38
Общество

Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа

Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Здоровье

Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Республика кошек закрылась из-за коробки с проводами и котятами

Обновлено в 08:16
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

Обновлено в 11:50
Гаджеты

Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году

Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика

Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада

Как сообщил генерал-майор Алексей Бакин, 2 августа боевики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня, установленной в районе Джебель-Шахбо в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное