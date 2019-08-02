Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись в существенном минусе. Долларовый индикатор понес более существенные потери из-за ослабления рубля. Основной причиной продаж стали новости о введении нового пакета американских санкций против РФ в связи с делом Скрипалей.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Здоровье Пермские города рискуют остаться без экстренной медицинской помощи Кизел, Гремячинский и Губаха (Пермский край) могут остаться без экстренной медицинской помощи из-за забастовки хирургов губахинской больницы, где сосредоточена вся хирургия этих городов.

Политика Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Политика Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Общество В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту Пользователи Сети усмотрели издевательство матери жениха над невестой, заявив, что взрослая женщина выбрала для бракосочетания сына наряд, сильно похожий на свадебное платье.

Политика Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших воинов Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Армия и оружие Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Политика Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей по геолокации телефона.

Футбол «Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику» В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова.

Общество Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.

Футбол «Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома «Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу.

Армия и оружие В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.

Наука Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.

Транспорт Шереметьево признали лучшим аэропортом мира Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.

Футбол Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака» Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.