К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Армия и оружие Участники международного конкурса «Рембат-2019» провели жеребьевку Команды международного конкурса «Рембат-2019» из Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании провели жеребьевку, которая определила порядок старта и номера маршрутов команд.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Футбол В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу «Боливара» судья назначил пенальти в ворота лидирующей команды, показав жест просмотра системы VAR.

Происшествия При стрельбе в Дейтоне есть погибшие При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.

Футбол «Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Экономика В Минфине США разъяснили новые санкции против России Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.

Космос «Посадка на Луну» с INFINITI – сиденья стандарта Zero Gravity Весь мир продолжает праздновать 50-летие исторической высадки астронавтов «Аполлона-11» на Луну – событие, которое запустило настоящую технологическую революцию.

Происшествия Российские туристы не могут вылететь из Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала первые подарки для ребенка от мамы Тимати Как стало известно из опубликованных Анастасией Решетовой фото, мама Тимати подарила крохе одежду собственного дизайна.

Общество Эксперт прокомментировал прошедшую в Москве несогласованную акцию Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT прошедший 3 августа несанкционированный митинг в Москве.

Шоу-бизнес Петросян удивился количеству украинских туристов в Ялте Как позднее признался сам мэтр эстрадного юмора, его удивило, как много украинских туристов приехало в этом году на полуостров.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.