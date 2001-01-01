Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктовФинмаркет 02 августа в 09:26
К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).
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Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Участники международного конкурса «Рембат-2019» провели жеребьевку
Команды международного конкурса «Рембат-2019» из Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании провели жеребьевку, которая определила порядок старта и номера маршрутов команд.
Обновлено вчера в 11:22
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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Футбол
В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче
В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу «Боливара» судья назначил пенальти в ворота лидирующей команды, показав жест просмотра системы VAR.
Обновлено в 02:58
Происшествия
При стрельбе в Дейтоне есть погибшие
При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в Приморском крае
Хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Лесозаводске Приморского края.
Обновлено в 03:24
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.
Обновлено в 02:16
Космос
«Посадка на Луну» с INFINITI – сиденья стандарта Zero Gravity
Весь мир продолжает праздновать 50-летие исторической высадки астронавтов «Аполлона-11» на Луну – событие, которое запустило настоящую технологическую революцию.
Обновлено 01 августа в 05:41
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Российский футболист продолжит карьеру в Армении
Обновлено в 03:49
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
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«Милан» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера.
Обновлено в 03:30
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Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала первые подарки для ребенка от мамы Тимати
Как стало известно из опубликованных Анастасией Решетовой фото, мама Тимати подарила крохе одежду собственного дизайна.
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В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Эксперт прокомментировал прошедшую в Москве несогласованную акцию
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT прошедший 3 августа несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 03:07
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Петросян удивился количеству украинских туристов в Ялте
Как позднее признался сам мэтр эстрадного юмора, его удивило, как много украинских туристов приехало в этом году на полуостров.
Обновлено в 02:21
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42